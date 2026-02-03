Dale Play Verano - Capítulo 16: Un nuevo soñador quiere conocer Disney World

03 feb. 2026 - 20:00 hrs.

Este martes se vivió un nuevo capítulo de Dale Play Verano, donde la soñadora Alexandra Briones regresó al estudio tras imponerse en el episodio anterior y acumular un pozo total de $470.000. La participante llegó con el objetivo de ganar el premio millonario para cumplir su anhelo de grabar un disco profesional.

En esta oportunidad, Alexandra contó con el apoyo del equipo rojo, liderado por su capitán Pelao Rodrigo, junto a la conductora Patricia Larraín y el animador de televisión Alejandro Arriagada.

Por el lado del equipo amarillo, la competencia llegó de la mano del nuevo soñador Patricio Quintanilla, de 36 años, quien arribó al programa con el anhelo de viajar a Disney World. El equipo fue encabezado por su capitán Daniel Valenzuela, acompañado por la actriz Catalina Olcay y la cantante de rancheras Caro Molina.

¿Podrán los soñadores alcanzar el premio mayor?

La competencia avanzó con desafíos que exigieron precisión, concentración y desplante escénico por parte de los participantes, a través de dinámicas musicales como "Memoria Musical", "¿Quién canta?", "Karaoke Recargado", "La belleza de cantar" y "Doble o Nada", pruebas que resultaron determinantes para definir el rendimiento de los equipos y aumentar el pozo de los soñadores.

La definición llegó con la "Cuenta Regresiva", el tramo final del programa, donde el equipo ganador accedió a la posibilidad de competir por el gran premio de $3.000.000.

