Dale Play Verano - Capítulo 17: La nueva soñadora anhela viajar por los Backstreet Boys

04 feb. 2026 - 20:00 hrs.

Este miércoles se vivió un nuevo capítulo de Dale Play Verano, donde el soñador Patricio Quintanilla regresó al estudio tras imponerse en el episodio anterior y acumular un pozo total de $710.000. El participante llegó con el objetivo de seguir avanzando para cumplir su anhelo de viajar a Disney World.

En esta oportunidad, Patricio contó con el apoyo del equipo amarillo, liderado por su capitán Daniel Valenzuela, junto a la actriz Karla Melo y la actriz Constanza Araya.

Por el lado del equipo rojo, la competencia llegó de la mano de la nueva soñadora Rocío Arcos, de 41 años, quien arribó al programa con el anhelo de viajar a Las Vegas para ver un show de los Backstreet Boys. El equipo fue encabezado por su capitán Pelao Rodrigo, acompañado por la actriz Claudia Pérez y el periodista Nachito Pop.

Dale Play Verano / Mega

¿Podrán llevarse los 3 millones de pesos?

La jornada estuvo marcada por pruebas que pusieron a prueba la memoria, el oído y la seguridad de los participantes, con dinámicas musicales como "Memoria Musical", "¿Quién canta?", "Karaoke Recargado" y "Doble o Nada", instancias clave que definieron el desempeño de los equipos y el crecimiento del pozo de los soñadores.

El episodio culminó con la "Cuenta Regresiva", el momento de mayor tensión de la noche, donde el equipo ganador accedió a la opción de disputar el gran premio de $3.000.000.

