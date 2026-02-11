Con Patricia López y Betsy Camino: Dos polémicas marcaron el desafío Disko Marisko en Dale Play Verano
Este miércoles, en Dale Play Verano, se vivieron dos polémicos momentos durante el desafío Disko Marisko.
En esta sección del programa, los participantes deben adivinar la canción sin escucharla, guiándose únicamente por la mímica del humorista.
La primera controversia surgió cuando Daniel Valenzuela le retiró los audífonos por unos segundos a Patricia López, justo mientras en el estudio sonaba la canción de fondo. Debido a esta situación, ambos fueron descalificados de la ronda y el equipo rojo tuvo la oportunidad de responder, acertando con la opción correcta.
La segunda polémica del desafío Disko Marisko
En la segunda parte del desafío, fue el turno del equipo rojo de cometer un error. Betsy Camino sufrió la caída de sus audífonos mientras la canción sonaba en el estudio.Ir a la siguiente nota
Ante este nuevo incidente, Cote Quintanilla decidió aplicar la misma penalización, permitiendo que el equipo amarillo respondiera.
Leer más de
Más Mejores momentos
-
Constanza Santa María sorprende al cantar "A rodar" de Fito Páez en Dale Play
-
Se enfrentó a Denisse Malebrán: Mariana Derderian gana el desafío de Guru Guru en Dale Play
-
Al ritmo de Romeo Santos: Jhendelyn Núñez e Iván Cabrera se lucieron con unos pasos de baile en Dale Play
-
Con Tonka Tomicic y Vivianne Dietz: Imitador de Miguel Bosé revoluciona el estudio de Dale Play
-
Karla Melo se luce en Dale Play Verano cantando "Suavamente" de Elvis Crespo
-
El especial gesto de Caro Molina con la soñadora que perdió el capítulo de Dale Play