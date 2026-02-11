Con Patricia López y Betsy Camino: Dos polémicas marcaron el desafío Disko Marisko en Dale Play Verano

11 feb. 2026 - 18:55 hrs.

Este miércoles, en Dale Play Verano, se vivieron dos polémicos momentos durante el desafío Disko Marisko.

En esta sección del programa, los participantes deben adivinar la canción sin escucharla, guiándose únicamente por la mímica del humorista.

La primera controversia surgió cuando Daniel Valenzuela le retiró los audífonos por unos segundos a Patricia López, justo mientras en el estudio sonaba la canción de fondo. Debido a esta situación, ambos fueron descalificados de la ronda y el equipo rojo tuvo la oportunidad de responder, acertando con la opción correcta.

Dale Play Verano / Mega

La segunda polémica del desafío Disko Marisko

En la segunda parte del desafío, fue el turno del equipo rojo de cometer un error. Betsy Camino sufrió la caída de sus audífonos mientras la canción sonaba en el estudio.

Ante este nuevo incidente, Cote Quintanilla decidió aplicar la misma penalización, permitiendo que el equipo amarillo respondiera.

