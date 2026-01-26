Dale Play Verano lidera en audiencia en su segunda semana: Estos fueron los resultados

26 en. 2026 - 16:25 hrs.

En su segunda semana de emisión, Dale Play Verano, el game show musical de Mega conducido por María José Quintanilla, lideró su franja vespertina, logrando una ventaja de rating ante la competencia.

Según el registro consolidado de Kantar Ibope, el programa de concursos obtuvo un promedio de 316.695 personas por minuto en sus cinco transmisiones, además de obtener un alcance total de 2.280.229 personas.

Dale Play conquista a la audiencia

En esa misma franja semanal, el promedio de personas por minuto del resto de los canales fue el siguiente:

Mega: 316.695

CHV: 303.496

Canal 13: 277.747

TVN: 257.786

Dale Play Verano

Con un pozo millonario al final del camino, los participantes y sus equipos de famosos pondrán a prueba sus conocimientos musicales con grandes desafíos y entretenidos, para que el ganador pueda cumplir sus sueños.

Las personas que quieran participar y unirse a famosos en esta emocionante competencia, podrán inscribirse en Mega.cl o en el número de celular +56 9 9404 6141.

