Dale Play Verano - Capítulo 22: Dos soñadoras buscan los tres millones de pesos

11 feb. 2026 - 20:00 hrs.

Este miércoles se vivió un nuevo capítulo de Dale Play Verano, donde la soñadora Pamela Alarcón regresó al estudio tras ganar el episodio anterior y acumular $760.000. En esta oportunidad, continuó luchando por cumplir su anhelo de viajar, luego de pasar 10 años sin tomar vacaciones.

En esta ocasión, Pamela contó con el apoyo del equipo amarillo, encabezado por su capitán Daniel Valenzuela, junto a la actriz Patricia López y la modelo Paula Bollati.

Por el lado del equipo rojo, la competencia llegó de la mano de la nueva soñadora Cristina Catalán, de 44 años, quien sueña con regalarle un viaje a su mamá tras haber sido víctima de una estafa. El equipo estuvo liderado por su capitán Pelao Rodrigo, acompañado por la modelo Betsy Camino y el periodista Gustavo Huerta.

Dale Play Verano / Mega

Las soñadoras buscan los 3 millones de pesos

La jornada estuvo marcada por un ritmo intenso y una alta presión competitiva, con desafíos como "Memoria Musical", "¿Quién canta?", "Karaoke Recargado" y "Doble o Nada".

La noche culminó con la esperada "Cuenta Regresiva", una instancia decisiva que mantuvo la tensión hasta el final y que le dio al equipo vencedor la posibilidad de disputar el gran premio de $3.000.000.

