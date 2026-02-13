Inédito en Dale Play Verano: Equipos empatan y todo se define en una sola pregunta

13 feb. 2026 - 19:50 hrs.

Este viernes, en Dale Play Verano, se vivió un momento inédito justo antes del cierre del juego final del programa.

Tras 24 capítulos al aire en esta temporada, por primera vez ambos equipos rivales llegaron con el mismo monto acumulado luego de finalizar el desafío Doble o Nada.

El desempate

Para definir quién avanzaba al juego final, Cote Quintanilla anunció una pregunta de desempate. Ambos equipos debían responder al mismo tiempo y el que se acercara más a la respuesta correcta se quedaría con la victoria.

La pregunta fue qué edición del Festival de Viña se realizará este año. El equipo amarillo, liderado por Daniel Valenzuela, respondió que era la edición 57, mientras que el equipo rojo, encabezado por Pelao Rodrigo, apostó por la edición 51.

Finalmente, la animadora reveló que la respuesta correcta era la edición 64, por lo que el equipo amarillo se convirtió en el ganador de la jornada.

