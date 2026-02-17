Dedicada a Daniel Valenzuela: Nataly Chilet lo dejó todo en la pista cantando "Herida" de Myriam Hernández

17 feb. 2026 - 19:31 hrs.

Este martes, en Dale Play Verano, Nataly Chilet fue la encargada de representar al equipo amarillo en el desafío Karaoke Recargado.

En esta prueba, el participante seleccionado debía completar correctamente las 20 palabras faltantes de una canción específica, lo que permitía al soñador sumar $5.000 por cada acierto conseguido durante la interpretación.

Para enfrentar el reto, la periodista interpretó la canción "Herida" de la cantante nacional Myriam Hernández.

Dale Play Verano / Mega

El resultado

Antes de comenzar su presentación, Cote Quintanilla le preguntó a quién le dedicaría la canción, a lo que Nataly Chilet respondió: "Ya que es el jefe de mi equipo, a Daniel (Valenzuela)".

Finalmente, la animadora reveló que Chilet logró 14 respuestas correctas, permitiendo que su equipo aumentara su pozo en $65.000.

