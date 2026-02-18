Dale Play Verano - Capítulo 27: Un nuevo soñador quiere darle un emotivo regalo a sobrina

18 feb. 2026 - 20:00 hrs.

Este miércoles se vivió un nuevo capítulo de Dale Play Verano, donde la soñadora María Elisa Quintriqueo regresó al estudio con un pozo acumulado de $2.330.000. En esta oportunidad, continuó luchando por cumplir su anhelo de instalar su propio bazar.

En esta ocasión, María Elisa contó con el respaldo del equipo amarillo, liderado por su capitán Daniel Valenzuela, junto a la bailarina Yamna Lobos y el actor Claudio Castellón.

Por el lado del equipo rojo, la competencia estuvo marcada por la llegada del nuevo soñador Daniel Rosales, de 46 años, cuyo gran objetivo es regalarle un viaje a su sobrina. El equipo fue encabezado por su capitán Pelao Rodrigo, acompañado por la actriz Cata Palacios y el actor César Sepúlveda.

Dale Play Verano / Mega

¿Habrá un ganador de los 3 millones de pesos?

La competencia avanzó marcada por una serie de desafíos musicales de alta exigencia, que pusieron a prueba la memoria, el oído y el desplante escénico de los participantes. Pruebas como "Memoria Musical", "¿Quién canta?", "Karaoke Recargado", "La belleza de cantar" y "Doble o Nada" fueron clave para definir el rendimiento de los equipos y seguir aumentando el pozo de los soñadores a lo largo del capítulo.

La jornada culminó con la "Cuenta Regresiva", el momento más tenso y decisivo de la noche, instancia en la que el equipo ganador obtuvo la posibilidad de ir por el gran premio de $3.000.000.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

Todo sobre Dale Play