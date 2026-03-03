¿Logrará los 20 aciertos?: Asskha Sumathra canta "La Gozadera" de Gente de Zona en Dale Play Verano

03 mar. 2026 - 19:07 hrs.

Este martes, en Dale Play Verano, Asskha Sumathra fue la elegida por el equipo rojo para asumir el desafío de Karaoke Recargado, una de las pruebas más exigentes de la competencia.

En esta dinámica, el participante seleccionado debe completar correctamente las 20 palabras faltantes de una canción específica, lo que le permite al soñador sumar $5.000 por cada acierto conseguido durante la interpretación.

Para enfrentar el reto, Asskha interpretó el éxito "La Gozadera" de Gente de Zona y Marc Anthony.

Dale Play Verano / Mega

El resultado

Desde los primeros acordes, Asskha Sumathra lo dio todo sobre el escenario con el objetivo de alcanzar la mayor cantidad de aciertos posible.

Finalmente, Cote Quintanilla reveló que la humorista consiguió un total de 8 aciertos, sumando $40.000 al pozo acumulado de su equipo.

