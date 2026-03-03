¿Logrará los 20 aciertos?: Asskha Sumathra canta "La Gozadera" de Gente de Zona en Dale Play Verano
Este martes, en Dale Play Verano, Asskha Sumathra fue la elegida por el equipo rojo para asumir el desafío de Karaoke Recargado, una de las pruebas más exigentes de la competencia.
En esta dinámica, el participante seleccionado debe completar correctamente las 20 palabras faltantes de una canción específica, lo que le permite al soñador sumar $5.000 por cada acierto conseguido durante la interpretación.
Para enfrentar el reto, Asskha interpretó el éxito "La Gozadera" de Gente de Zona y Marc Anthony.
El resultado
Desde los primeros acordes, Asskha Sumathra lo dio todo sobre el escenario con el objetivo de alcanzar la mayor cantidad de aciertos posible.
Finalmente, Cote Quintanilla reveló que la humorista consiguió un total de 8 aciertos, sumando $40.000 al pozo acumulado de su equipo.
Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.
Leer más de
Más Mejores momentos
-
Miguelito le deja todo cantando "Caliente caliente" de Raffaella Carrà en Dale Play
-
Jhendelyn Núñez sorprende con increíble desempeño cantando "Loca" de Chico Trujillo en Dale Play Verano
-
Yamna Lobos lo dio todo interpretando "Eternamente Bella" de Alejandra Guzmán en Dale Play Verano
-
Dedicada a Daniel Valenzuela: Nataly Chilet lo dejó todo en la pista cantando "Herida" de Myriam Hernández
-
Cerca de los 3 millones: Elisa Quintriqueo y Daniel Valenzuela casi alcanzan la gloria en Dale Play
-
Inédito en Dale Play Verano: Equipos empatan y todo se define en una sola pregunta