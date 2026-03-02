Miguelito le deja todo cantando "Caliente caliente" de Raffaella Carrà en Dale Play
Este lunes, en Dale Play Verano, Miguelito fue el elegido por el equipo amarillo para asumir el desafío de Karaoke Recargado, una de las pruebas más exigentes de la competencia.
En esta dinámica, el participante seleccionado debe completar correctamente las 20 palabras faltantes de una canción específica, lo que le permite al soñador sumar $5.000 por cada acierto conseguido durante la interpretación.
Para enfrentar el reto, el actor se la jugó con el éxito "Caliente caliente" de Raffaella Carrà, apostando por un tema lleno de energía y ritmo.
El resultado
Con una peluca rubia y acompañado por los capitanes como bailarines, Miguelito lo dio todo sobre el escenario con el objetivo de conseguir la mayor cantidad de aciertos posible.
Finalmente, Cote Quintanilla reveló que el actor logró 5 de 20 palabras correctas, sumando $20.000 al pozo acumulado de su equipo.
Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.
Más Mejores momentos
-
Dale Play Verano - Capítulo 29: Cuatro actores se enfrentan por los 3 millones de pesos
-
Jhendelyn Núñez sorprende con increíble desempeño cantando "Loca" de Chico Trujillo en Dale Play Verano
-
Yamna Lobos lo dio todo interpretando "Eternamente Bella" de Alejandra Guzmán en Dale Play Verano
-
Dedicada a Daniel Valenzuela: Nataly Chilet lo dejó todo en la pista cantando "Herida" de Myriam Hernández
-
Cerca de los 3 millones: Elisa Quintriqueo y Daniel Valenzuela casi alcanzan la gloria en Dale Play
-
Inédito en Dale Play Verano: Equipos empatan y todo se define en una sola pregunta