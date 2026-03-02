Miguelito le deja todo cantando "Caliente caliente" de Raffaella Carrà en Dale Play

02 mar. 2026 - 19:14 hrs.

Este lunes, en Dale Play Verano, Miguelito fue el elegido por el equipo amarillo para asumir el desafío de Karaoke Recargado, una de las pruebas más exigentes de la competencia.

En esta dinámica, el participante seleccionado debe completar correctamente las 20 palabras faltantes de una canción específica, lo que le permite al soñador sumar $5.000 por cada acierto conseguido durante la interpretación.

Para enfrentar el reto, el actor se la jugó con el éxito "Caliente caliente" de Raffaella Carrà, apostando por un tema lleno de energía y ritmo.

Dale Play Verano / Mega

El resultado

Con una peluca rubia y acompañado por los capitanes como bailarines, Miguelito lo dio todo sobre el escenario con el objetivo de conseguir la mayor cantidad de aciertos posible.

Finalmente, Cote Quintanilla reveló que el actor logró 5 de 20 palabras correctas, sumando $20.000 al pozo acumulado de su equipo.

