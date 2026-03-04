Antonella Ríos lo dio todo cantando "Piel morena" de Thalia en Dale Play Verano
Este miércoles, en Dale Play Verano, Antonella Ríos fue la elegida por el equipo rojo para asumir el desafío de Karaoke Recargado, una de las pruebas más exigentes de la competencia.
En esta dinámica, el participante seleccionado debe completar correctamente las 20 palabras faltantes de una canción específica, lo que le permite al soñador sumar $5.000 por cada acierto conseguido durante la interpretación.
Para enfrentar el reto, Ríos interpretó el éxito "Piel morena" de la cantante mexicana Thalía.
El resultado
Con una gran actitud, Antonella Ríos lo dio todo sobre el escenario con el objetivo de conseguir la mayor cantidad de palabras correctas.
Finalmente, Cote Quintanilla reveló que la actriz logró un total de 6 aciertos, sumando $30.000 al pozo de su equipo.
Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.
