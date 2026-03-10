¿La viste? "La Rancherita" se lució con imitación de Selena Quintanilla en Dale Play

10 mar. 2026 - 19:19 hrs.

Dale Play se destaca por la enorme cantidad de personajes públicos que aparecen en escena y precisamente, este martes no fue distinto con la aparición de Carolina Molina, más conocida como "La Rancherita".

Precisamente, en "La médium musical", los equipos deben adivinar de qué artista está hablando la médium y este martes era el turno de Selena Quintanilla, por lo que los amarillos ganaron tras decir su nombre.

Sin embargo, lo que no se esperaban los equipos era la presencia de Carolina Molina en el set de Dale Play, acompañada por María José Quintanilla.

"La Rancherita" en Dale Play

Y es que en conversación con la animadora de Dale Play, Carolina agradeció la oportunidad de imitar a una de sus referentes en el mundo de la música.

¡Revisa acá la personificación de La Rancherita!

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

Todo sobre Dale Play