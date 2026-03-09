"Me llevó en su auto...": Pablo Ruiz revela divertida anécdota con Paulina Rubio y Luis Miguel en Dale Play

09 mar. 2026 - 19:19 hrs.

Una divertida anécdota fue la que compartió Pablo Ruiz durante su participación en Dale Play Verano, donde recordó una particular noche que vivió junto a dos grandes figuras de la música latina: Paulina Rubio y Luis Miguel.

Todo ocurrió durante su paso por los tradicionales festivales de Acapulco, cuando coincidieron en una fiesta en el reconocido club Baby O. Según relató el cantante, la noche terminó con una inesperada invitación por parte de la intérprete mexicana.

La anécdota de Pablo Ruiz con Paulina Rubio y Luis Miguel

"Estábamos en el Baby O y estábamos en Acapulco, unos festivales de Acapulco, y estábamos todos de fiesta en el Baby O y bueno, Luis Miguel también estaba y se terminó el Baby O y se fueron todos de after a la casa de Luis Miguel y Paulina me raptó, me dijo vamos, vamos", contó entre risas.

Dale Play Verano / Mega

Ante esto, Cote Quintanilla le preguntó: "¿Y cómo es que te raptó Paulina? Qué ganas que te rapte Paulina".

Ruiz continuó con su relato y explicó cómo terminó acompañando a la cantante hasta la casa del cantante mexicano. "Y nada, me llevó, me llevó en su auto. Y llegamos a la mansión, ahí a la mansión de Luis Miguel y no me dejaron entrar", recordó.

Finalmente, Pablo señaló que en esa época era menor de edad, motivo por el cual no pudo entrar. "Entonces, me dormí en la piscina de Luis Miguel y después ya Paulina pasó por mí y me llevó al hotel", cerró entre risas.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

Todo sobre Dale Play