Dale Play Verano - Capítulo 33: Un nuevo soñador llega con el anhelo de casarse

06 mar. 2026 - 20:00 hrs.

Este viernes se vivió una nueva jornada llena de emociones en Dale Play Verano con el regreso de la soñadora Patricia León, quien volvió al programa con un pozo acumulado de $1.740.000. Su gran anhelo es reunir el dinero necesario para conocer la casa de Michael Jackson.

En esta oportunidad, contó con el respaldo del equipo amarillo, liderado por su capitán Daniel Valenzuela, junto a la actriz Ingrid Parra y el modelo Marcelo Marocchino, quienes la acompañaron en cada desafío para ayudarla a aumentar el monto acumulado.

Por el lado del equipo rojo, la competencia estuvo marcada por la incorporación de un nuevo soñador: Diego Droguett, de 50 años, cuyo gran objetivo es casarse y celebrar su matrimonio con el dinero del programa. El equipo fue encabezado por su capitán Pelao Rodrigo, acompañado por la cantante Denisse Malebrán y la actriz Constanza Piccoli.

Dale Play Verano / Mega

¿Podrán llevarse los 3 millones de pesos?

La jornada estuvo marcada por pruebas que pusieron a prueba la memoria, el oído y la seguridad de los participantes, con dinámicas musicales como "Memoria Musical", "La Medium Musical", "¿Quién canta?", "Karaoke Recargado" y "Doble o Nada", instancias clave que definieron el desempeño de los equipos y el crecimiento del pozo de los soñadores.

El episodio culminó con la "Cuenta Regresiva", el momento de mayor tensión de la noche, donde el equipo ganador accedió a la opción de disputar el gran premio de $3.000.000.

