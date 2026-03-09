Dale Play Verano - Capítulo 34: ¿Podrán los soñadores llevarse los 3 millones de pesos?

09 mar. 2026 - 20:00 hrs.

Este lunes se vivió una nueva jornada llena de emociones en Dale Play Verano con el regreso del soñador Diego Droguett, quien volvió al programa con un pozo acumulado de $755.000. Su gran anhelo es reunir el dinero necesario para casarse y celebrar su matrimonio.

En esta oportunidad contó con el respaldo del equipo rojo, liderado por su capitán Pelao Rodrigo, junto a la influencer Paula Bolatti y la actriz Karla Melo, quienes lo acompañaron en cada desafío para ayudarlo a aumentar el monto acumulado.

Por el lado del equipo amarillo, la competencia estuvo marcada por la incorporación de una nueva soñadora: Alejandra Albornoz, cuyo gran objetivo es reunir el dinero suficiente para tener su propio local de comida. El equipo fue encabezado por su capitán Daniel Valenzuela, acompañado por la bailarina Claudia Miranda y el cantante Pablo Ruiz.

¿Quién se quedará con el premio millonario?

La competencia fue tomando mayor intensidad a medida que avanzaba el capítulo, con pruebas que exigieron concentración, coordinación y estrategia por parte de los equipos. Desafíos como "Memoria Musical", "La médium musical", "¿Quién canta?", "Karaoke Recargado" y "Doble o Nada" resultaron claves para definir el rendimiento de los participantes y el crecimiento del pozo.

La jornada se cerró con la "Cuenta Regresiva", la instancia final y más decisiva de la noche, donde el equipo ganador obtuvo la opción de ir por el gran premio de $3.000.000.

