Vanessa Daroch queda muy cerca de lograr el puntaje perfecto cantando "Me gusta todo de ti" en Dale Play
Este lunes en Dale Play Verano, la tarotista Vanessa Daroch fue la representante del equipo amarillo para enfrentar uno de los desafíos más exigentes del programa.
En esta ocasión, Daroch debió medirse en el Karaoke Recargado, dinámica en la que el participante seleccionado debe completar correctamente las palabras faltantes de una canción para sumar dinero al pozo del soñador.
Para cumplir con el reto, la tarotista interpretó el éxito "Me gusta todo de ti" de la banda chilena Noche de Brujas, dejando todo en el escenario con el objetivo de alcanzar la mayor cantidad de aciertos posibles.
¿Cómo le fue a Vanessa Daroch en el Karaoke Recargado?
Durante su presentación, Vanessa Daroch mostró seguridad y desplante, logrando mantener el ritmo y la letra del tema, lo que fue clave para el desempeño del equipo amarillo en esta instancia decisiva.Ir a la siguiente nota
Tras finalizar el desafío, Cote Quintanilla reveló el resultado: "Hiciste 19 respuestas correcta. Maravilloso, solo se falto una", confirmando que el equipo amarillo logró sumar $95.000 al pozo acumulado.
Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.
