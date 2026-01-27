Logo Mega

La Belleza de Cantar: Gurú Gurú sorprende con nuevo juego en Dale Play

  • Por Sebastián Mena

Este martes, Gurú Gurú llegó al estudio de Dale Play Verano para presentar un nuevo y entretenido desafío titulado La Belleza de Cantar.

En este juego, los concursantes deben identificar canciones que son recitadas por el personaje interpretado por Claudio Moreno, quien utiliza su inconfundible y particular forma de hablar, transformando clásicos musicales en un verdadero desafío auditivo.

Los resultados

La primera dupla en enfrentarse fue la actriz Carla Ballero junto a la periodista Florencia Vial.

Dale Play Verano / Mega

En esta instancia, Ballero logró reconocer que Gurú Gurú estaba interpretando "Que viva la noche", de Karen Paola, lo que permitió que el equipo amarillo sumara $50.000 a su pozo acumulado.

Posteriormente, fue el turno del exfutbolista Rafael Olarra y la actriz Catherine Mazoyer. En esta ronda, Olarra acertó al identificar la canción "Agárrense de las manos", de José Luis Rodríguez, resultado que significó otros $50.000 adicionales para el equipo amarillo.

