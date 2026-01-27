La Belleza de Cantar: Gurú Gurú sorprende con nuevo juego en Dale Play
Este martes, Gurú Gurú llegó al estudio de Dale Play Verano para presentar un nuevo y entretenido desafío titulado La Belleza de Cantar.
En este juego, los concursantes deben identificar canciones que son recitadas por el personaje interpretado por Claudio Moreno, quien utiliza su inconfundible y particular forma de hablar, transformando clásicos musicales en un verdadero desafío auditivo.
Los resultados
La primera dupla en enfrentarse fue la actriz Carla Ballero junto a la periodista Florencia Vial.
En esta instancia, Ballero logró reconocer que Gurú Gurú estaba interpretando "Que viva la noche", de Karen Paola, lo que permitió que el equipo amarillo sumara $50.000 a su pozo acumulado.
Posteriormente, fue el turno del exfutbolista Rafael Olarra y la actriz Catherine Mazoyer. En esta ronda, Olarra acertó al identificar la canción "Agárrense de las manos", de José Luis Rodríguez, resultado que significó otros $50.000 adicionales para el equipo amarillo.
Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.
Leer más de
Más Mejores momentos
-
¿Una cita con Luis Miguel? La impactante historia de la madre del soñador Cris Sotomayor en Dale Play
-
Vanessa Daroch queda muy cerca de lograr el puntaje perfecto cantando "Me gusta todo de ti" en Dale Play
-
Con jugada polémica: Soñadora queda solo a una respuesta de alcanzar el premio millonario en Dale Play
-
Rodrigo Sepúlveda canta 'Caraluna' de Bacilos para aumentar el pozo de su soñadora en Dale Play
-
Carabinero rompe récord de la "Cuenta Regresiva" y roza el premio mayor de Dale Play
-
Cantó "Yo no soy esa mujer": Catalina Palacios busca aumentar el pozo de su soñadora en Dale Play