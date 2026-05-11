Javiera Acevedo lo da todo cantando "Yo Quería" de Cristian Castro en Dale Play

11 may. 2026 - 18:52 hrs.

Este lunes, en Dale Play, Javiera Acevedo fue seleccionada por el equipo amarillo para enfrentar el Karaoke Recargado, una de las pruebas más exigentes del programa.

En esta dinámica, la participante debe completar correctamente 20 palabras faltantes de una canción, permitiendo que el soñador sume $5.000 por cada acierto durante la interpretación.

Para asumir el desafío, la actriz y modelo chilena interpretó el éxito "Yo Quería" de Cristian Castro.

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El resultado de Javiera Acevedo en el Karaoke Recargado

Pese a la dificultad de la canción, Javiera Acevedo hizo todo lo posible por conseguir la mayor cantidad de respuestas correctas.

Finalmente, Cote Quintanilla reveló que la actriz logró 10 aciertos, permitiendo que su equipo sumara $50.000 al pozo del soñador.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

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