¿Logrará el puntaje perfecto?: Toto Acuña interpreta "El Venao" de Los Cantantes en Dale Play

08 may. 2026 - 19:07 hrs.

Este viernes, en Dale Play, Toto Acuña fue seleccionado por el equipo rojo para enfrentar el Karaoke Recargado, una de las pruebas más exigentes del programa.

En esta dinámica, el participante debe completar correctamente 20 palabras faltantes de una canción, permitiendo que el soñador sume $5.000 por cada acierto durante la interpretación.

Para asumir el desafío, el integrante de Detrás del Muro interpretó el éxito "El Venao" de la agrupación dominicana Los Cantantes.

Dale Play / Mega

El resultado de Toto Acuña en el Karaoke Recargado

Pese a la dificultad de la canción, Toto Acuña hizo todo lo posible por conseguir la mayor cantidad de respuestas correctas.

Finalmente, Cote Quintanilla reveló que el actor logró ocho aciertos, permitiendo que su equipo sumara $40.000 al pozo del soñador.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

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