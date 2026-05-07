Dale Play - Capítulo 75: ¿Habrá un ganador de los 3 millones de pesos?

07 may. 2026 - 20:00 hrs.

Este jueves se vivió una nueva jornada en Dale Play, marcada por el regreso del soñador Bryan Ruiz, quien volvió al programa con un pozo acumulado de $490.000. Su anhelo es llevar a su familia a Corea del Sur.

En esta ocasión, integró el equipo rojo, liderado por su capitán Rodrigo González, junto a la modelo Camila Andrade y la actriz Constanza Araya.

Por su parte, el equipo amarillo recibió a una nueva soñadora: Natalia Riquelme, de 43 años, quien busca cumplir su sueño de conocer el hotel de Carlos Rivera en México. El equipo fue encabezado por su capitán Daniel Valenzuela, acompañado por el gimnasta Tomás González y la animadora Andrea Hoffmann.

Dale Play / Mega

¿Habrá un ganador de los 3 millones de pesos?

La competencia avanzó marcada por una serie de desafíos musicales de alta exigencia, que pusieron a prueba la memoria, el oído y el desplante escénico de los participantes. Pruebas como "Memoria Musical", "¿Quién canta?", "Karaoke Recargado" y "Doble o Nada" fueron clave para definir el rendimiento de los equipos y seguir aumentando el pozo de los soñadores a lo largo del capítulo.

La jornada culminó con la "Cuenta Regresiva", el momento más tenso y decisivo de la noche, instancia en la que el equipo ganador obtuvo la posibilidad de ir por el gran premio de $3.000.000.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

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