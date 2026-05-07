Camila Andrade puso a prueba su voz y memoria cantando "Mujer contra mujer" de Mecano en Dale Play

07 may. 2026 - 18:50 hrs.

Este jueves, en Dale Play, Camila Andrade fue seleccionada por el equipo rojo para enfrentar el Karaoke Recargado, una de las pruebas más exigentes del programa.

En esta dinámica, el participante debe completar correctamente 20 palabras faltantes de una canción, permitiendo que el soñador sume $5.000 por cada acierto durante la interpretación.

Para asumir el desafío, la modelo interpretó el éxito "Mujer contra mujer" de la banda española Mecano.

Dale Play / Mega

El resultado

Pese a la dificultad de la canción, Camila Andrade dio lo mejor de sí para conseguir la mayor cantidad de respuestas correctas.

Finalmente, Cote Quintanilla reveló que la modelo logró nueve aciertos, permitiendo que su equipo sumara $45.000 al pozo del soñador.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

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