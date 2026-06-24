¿Consiguió el puntaje perfecto?: Peka Parra canta "Daniela" de La Sonora de Tommy Rey en Dale Play

24 jun. 2026 - 19:06 hrs.

Este miércoles, en Dale Play, Peka Parra fue la elegida por el equipo rojo para enfrentar el desafío de Karaoke Recargado, una de las pruebas más exigentes de la competencia.

En esta dinámica, el participante debe completar correctamente las 20 palabras faltantes de una canción. Por cada acierto, el soñador suma $5.000 a su pozo acumulado.

Para asumir el reto, la actriz interpretó "Daniela", uno de los clásicos más recordados de la histórica banda chilena La Sonora de Tommy Rey.

Dale Play / Mega

El resultado

Con mucha concentración y entusiasmo, Peka Parra hizo todo lo posible por conseguir la mayor cantidad de respuestas correctas y ayudar a su equipo.

Finalmente, Cote Quintanilla reveló que la actriz logró 14 aciertos, permitiendo que el equipo rojo sumara $70.000 al pozo del soñador.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

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