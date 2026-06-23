Patricio Fuentes se roba el escenario interpretando "Amor Prohibido" de Selena en Dale Play

23 jun. 2026 - 19:14 hrs.

Este martes, en Dale Play, Patricio Fuentes fue el elegido por el equipo amarillo para enfrentar el desafiante Karaoke Recargado, una de las pruebas más complejas del programa.

En esta dinámica, los participantes deben completar correctamente 20 palabras faltantes de una canción. Por cada acierto, el soñador suma $5.000 a su pozo acumulado.

Para asumir el desafío, el actor se la jugó interpretando "Amor Prohibido", uno de los éxitos más recordados de la cantante estadounidense Selena.

Dale Play / Mega

El resultado

A pesar de la dificultad de la canción, Patricio Fuentes se esforzó al máximo para conseguir la mayor cantidad de respuestas correctas y aportar dinero a su equipo.

Finalmente, Cote Quintanilla dio a conocer el resultado: el actor logró 14 aciertos, permitiendo que el equipo amarillo sumara $70.000 al pozo del soñador.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

Todo sobre Dale Play