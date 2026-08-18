"Llévenme a la posta": La arriesgada pose de Piare con Pe que sacó carcajadas en Dale Play

18 ag. 2026 - 19:02 hrs.

Este martes, en Dale Play, Piare con Pe protagonizó un divertido momento que sacó carcajadas entre los presentes.

Todo ocurrió durante la sección Memorice Discoté, donde los equipos deben adivinar pares de imágenes de grandes artistas.

Fue en ese momento cuando comenzó a sonar "Wannabe", de las Spice Girls, situación que llevó a todas las mujeres que participaban a bailar en medio del escenario.

Dale Play / Mega

La arriesgada pose de Piare con Pe

Entre ellas estaba Piare con Pe, quien decidió realizar un split completo en el suelo, aunque rápidamente se arrepintió de su inesperada muestra de flexibilidad.

"Llévenme a la posta, llévenme a la posta. Creo que ahora no podré caminar", bromeó la humorista.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

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