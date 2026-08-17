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Programación de Mega para este martes 18 de agosto: ¿A qué hora se emitirá La Baronesa?
Este martes 18 de agosto, Mega emitirá nuevos capítulos de sus exitosas producciones de ficción y reality, con una programación marcada por importantes giros en sus historias.
En La Baronesa, Aurora (Loreto Valenzuela) le confesará a Emilia (Octavia Bernasconi) que perdió la casa familiar en una apuesta.
Y en el horario prime, la programación continuará con un nuevo episodio de Reunión de Superados. Luego será el turno de Volverías con tu Ex? 2, donde la convivencia en la casona seguirá intensificándose entre nuevos conflictos, inesperados acercamientos y decisiones que podrían cambiar el destino de los participantes.Ir a la siguiente nota
¿Cómo será la programación de Mega este martes 18 de agosto?
- Meganoticias Amance: 05:45 horas.
- Mucho Gusto: 08:00 horas.
- Meganoticias Actualiza: 13:00 horas.
- La Hora de Jugar: 15:05 horas.
- Carmen Gloria: Fuerte y Claro: 15:45 horas.
- La Baronesa: 16:45 horas.
- La Baronesa (estreno): 17:15 horas.
- Dale Play: 18:15 horas.
- Meganoticias Prime: 20:00 horas.
- Reunión de Superados: 21:30 horas.
- Volverías con tu ex? 2: 22:20 horas.
- La Hora de Jugar Trasnoche: 00:15 horas.