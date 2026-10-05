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Programación de Mega para este martes 6 de octubre: ¿A qué hora se emitirá el amistoso México vs. Chile?
Este martes 6 de octubre, Mega tendrá una jornada marcada por la transmisión de un nuevo desafío para la Selección Chilena, que se enfrentará a México en un partido amistoso internacional.
El encuentro será una nueva oportunidad para que el cuerpo técnico evalúe distintas alternativas y jugadores, pensando en la conformación y el futuro del combinado nacional.
Debido a este enfrentamiento, cuya previa comenzará a las 20:00 horas, no se emitirán nuevos capítulos de Reunión de Superados, Prohibida Obsesión ni del reality Volverías con tu Ex? 2.Ir a la siguiente nota
¿Cómo será la programación de Mega este martes 6 de octubre?
- Meganoticias Amanece: 05:45 horas.
- Mucho Gusto: 08:00 horas.
- Meganoticias Actualiza: 13:00 horas.
- La Hora de Jugar: 14:45 horas.
- Carmen Gloria: Fuerte y Claro: 15:30 horas.
- La Baronesa: 16:30 horas.
- La Baronesa (estreno): 17:15 horas.
- Dale Play: 18:00 horas.
- Meganoticias Prime: 20:00 horas.
- Previa México vs. Chile: 22:00 horas.
- Amistoso internacional México vs. Chile: 23:00 horas.
- Dale Play (repetición): 01:30 horas.
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