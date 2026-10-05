Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

Programación de Mega para este martes 6 de octubre: ¿A qué hora se emitirá el amistoso México vs. Chile? aton

Programación de Mega para este martes 6 de octubre: ¿A qué hora se emitirá el amistoso México vs. Chile?

  • Por Mega

Este martes 6 de octubre, Mega tendrá una jornada marcada por la transmisión de un nuevo desafío para la Selección Chilena, que se enfrentará a México en un partido amistoso internacional.

El encuentro será una nueva oportunidad para que el cuerpo técnico evalúe distintas alternativas y jugadores, pensando en la conformación y el futuro del combinado nacional.

Lo más visto

Debido a este enfrentamiento, cuya previa comenzará a las 20:00 horas, no se emitirán nuevos capítulos de Reunión de Superados, Prohibida Obsesión ni del reality Volverías con tu Ex? 2.

Ir a la siguiente nota

¿Cómo será la programación de Mega este martes 6 de octubre?

Todo sobre Programación

Leer más de

Minuto a minuto