20 nov. 2026 - 21:30 hrs.

Los mejores panoramas para disfrutar del sábado llegarán a la pantalla de Mega este 21 de noviembre, con una programación que reunirá viajes, contenido dedicado al cuidado de las mascotas y grandes espectáculos musicales.

Durante la jornada, Sebastián Jiménez regresará con un nuevo capítulo de Mi humano y yo, donde continuará explorando el vínculo entre las personas y sus mascotas. En tanto, Dani Urrizola llevará a los televidentes a conocer destinos sorprendentes alrededor del mundo en Viajando Ando.

La música será protagonista del horario prime con la transmisión del Festival Coke Studio By Coca-Cola Zero Azúcar, que reunirá a destacados exponentes de la música urbana en una jornada con grandes presentaciones.

¿Cómo será la programación de Mega este sábado 21 de noviembre?

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