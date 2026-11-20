Programación de Mega para este sábado 21 de noviembre: Conoce el horario de Viajando Ando
Los mejores panoramas para disfrutar del sábado llegarán a la pantalla de Mega este 21 de noviembre, con una programación que reunirá viajes, contenido dedicado al cuidado de las mascotas y grandes espectáculos musicales.
Durante la jornada, Sebastián Jiménez regresará con un nuevo capítulo de Mi humano y yo, donde continuará explorando el vínculo entre las personas y sus mascotas. En tanto, Dani Urrizola llevará a los televidentes a conocer destinos sorprendentes alrededor del mundo en Viajando Ando.
La música será protagonista del horario prime con la transmisión del Festival Coke Studio By Coca-Cola Zero Azúcar, que reunirá a destacados exponentes de la música urbana en una jornada con grandes presentaciones.Ir a la siguiente nota
¿Cómo será la programación de Mega este sábado 21 de noviembre?
- Meganoticias Siempre Juntos: 08:00 horas.
- Meganoticias Actualiza: 13:00 horas.
- Mi humano y yo: 15:30 horas.
- Viajando Ando: 17:00 horas.
- Acceso a lo Nuestro: 18:00 horas.
- Nuestras Fiestas: 19:00 horas.
- Meganoticias Prime: 20:00 horas.
- Festival Coke Studio By Coca-Cola Zero Azúcar: 22:00 horas.
- Nuestras Fiestas: 00:30 horas.
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