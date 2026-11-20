20 nov. 2026 - 12:15 hrs.

Un tenso momento se vivió la mañana de este jueves en Mucho Gusto entre José Antonio Neme y el diputado Luis Cuello (PC), luego de que el periodista cuestionara la actitud del parlamentario durante la persecución que protagonizó en la Ruta 68.

Todo ocurrió durante una entrevista en la que Cuello entregó su versión del procedimiento en que funcionarios de Seguridad de la Municipalidad de Curacaví intentaron detener su vehículo por una alerta relacionada con su patente. El diputado exhibió su credencial y continuó su camino hacia Santiago, sin esperar la llegada de Carabineros.

El cruce de Neme y el diputado Cuello

En medio de la conversación, Neme cuestionó la decisión del parlamentario y manifestó su molestia ante la defensa que este hacía del procedimiento, asegurando que había sido víctima de una actuación fuera de la ley.

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"Ha hablado muchísimo, ahora me vas a escuchar a mí. Si viene la autoridad, ya sea policial o municipal, si yo ando libre por la vía y no tengo nada que esconder, uno se para y se queda ahí detenido hasta que corroboren que está todo en orden", le reprochó el conductor.

Tras una nueva intervención de Cuello para defender su actuar, el periodista volvió a interpelarlo y cuestionó lo que consideraba un abuso de poder por parte del parlamentario.

"Yo le podría decir hartos abusos que uno ve en los parlamentarios. Por ejemplo, que usted está viajando con gasolina que está pagada por todos nosotros, probablemente ¡Lo considero un robo, se lo digo en su cara y, a través de usted, a todos sus compañeros! Usted viene aquí a defender una cosa que es indefendible", lanzó Neme.

Cuello mantuvo su postura y puso sobre la mesa una y otra vez la supuesta negligencia, lo cual terminó por hartar la paciencia de José Antonio: "No se le entiende ninguna hue…", expuso.

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