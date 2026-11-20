20 nov. 2026 - 11:55 hrs.

Parecía una persecución más, pero algo llamó la atención. Y es que funcionarios de Seguridad Municipal de Curacaví realizaban seguimiento al diputado Luis Cuello (PC) en la Ruta 68. ¿La razón? Su placa patente figuraba en un encargo policial.

La cena se produjo el pasado 30 de octubre cuando el parlamentario iba a la altura del kilómetro 37,2 en dirección a Santiago, en su Suzuki Vitara.

Diputado protagonizó persecución

Durante la persecución, según explicó el diputado, el móvil se puso a su lado y, según su versión, sus ocupantes comenzaron a hacerle señas que no entendió. Dice que incluso pensó que le advertían de un neumático pinchado. Luego, asegura, el vehículo municipal se ubicó delante de él y redujo la velocidad en plena autopista.

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"Hizo una maniobra muy, muy riesgosa", aseguró el diputado comunista que metros más allá se orilló en el camino. Allí, inspectores le dijeron que su auto tenía encargo por robo.

Cuello, además de afirmar que su auto estaba debidamente inscrito, mostró su credencial de parlamentario y siguió rumbo a un compromiso a Santiago. Pese a que los funcionarios le manifestaron que habían llamado a Carabineros para que llevara adelante el procedimiento.

Según explicó posteriormente la Policía de Investigaciones (PDI), la placa patente tenía un encargo investigativo asociado a un secuestro. No está claro por ahora cómo y cuándo clonaron la patente del auto, mientras tanto, el diputado ya presentó un recurso judicial ante la corte.

La investigación por secuestro se mantiene con diligencias pendientes y, en las próximas horas, la PDI enviará a la Cámara un informe con los antecedentes del caso, uno que terminó con el diputado Cuello en el centro de la polémica.

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