19 nov. 2026 - 13:00 hrs.

Un conmovedor momento se vivió este jueves en Mucho Gusto con la historia de Verónica Fuentes, quien relató los graves problemas económicos que enfrenta debido a la falta de empleo.

La mujer acudió a la feria laboral de Puente Alto con la esperanza de encontrar trabajo. Según contó, recibe una pensión de sobrevivencia y otra por invalidez que, en conjunto, suman $240.000 mensuales. Con ese monto debe mantener el hogar que comparte con su hija de 9 años.

"Psicológicamente me tiene agotada, no sé qué más hacer para generar más lucas", expresó a Roberto Saa. Además, explicó que intenta conseguir ingresos adicionales vendiendo productos en la feria.

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Visiblemente emocionada por su situación, Verónica agregó: "Me emociono mucho porque tengo que darle una calidad de vida. Ella no puede verme llorar todos los días, pero es muy angustiante".

Su relato conmovió a Karen Doggenweiler y José Antonio Neme, quienes destacaron su fortaleza y manifestaron su admiración por la forma en que sigue adelante pese al difícil momento que atraviesa.

Al finalizar la conversación, la mujer volvió a emocionarse hasta las lágrimas y fue contenida por Roberto Saa, quien le entregó un fuerte abrazo.

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