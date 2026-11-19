19 nov. 2026 - 12:10 hrs.

En las últimas horas se viralizó en redes sociales la denuncia de un hombre que cuestionó el funcionamiento del Registro Civil de Pedro Aguirre Cerda, luego de que los funcionarios dejaran sus puestos de atención para participar en la celebración de un matrimonio.

En el video, revisado en Mucho Gusto, el denunciante mostró los módulos de atención vacíos mientras una gran cantidad de usuarios esperaba ser atendida. Según su registro, los trabajadores se habrían ausentado de la sala principal durante un periodo prolongado.

La situación generó críticas en redes sociales, debido a la importancia de mantener operativos los espacios destinados a trámites y servicios, especialmente en una oficina que recibe diariamente a numerosos usuarios.

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Rodolfo Calderón, quien grabó el video, aseguró que los funcionarios estuvieron fuera de la sala principal por más de una hora y que regresaron después de las 14:00 horas, cuando varios de los usuarios que esperaban atención ya se habían retirado.

El denunciante calificó lo ocurrido como indignante y afirmó que perdió una oportunidad laboral debido a que no pudo obtener a tiempo los documentos que necesitaba en las oficinas de la institución.

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