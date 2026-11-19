19 nov. 2026 - 08:58 hrs.

Luego de varios días de incertidumbre, Karen Doggenweiler regresó este jueves 19 de noviembre a Mucho Gusto, donde fue recibida por José Antonio Neme con los brazos abiertos.

La comunicadora se encontraba varada en Las Vegas, Estados Unidos, luego de que la suspensión masiva de vuelos impidiera su retorno a Chile. Tras una serie de gestiones, Doggenweiler logró subirse a uno de los aviones el pasado martes y así volver al país.

El regreso de Karen Doggenweiler

José Antonio Neme fue el encargado de anunciar el regreso de su fiel amiga y compañera de labores y, como era de esperarse, aprovechó la instancia para bromear con su idea para llegar a tierras nacionales.

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"Luego de 72 horas de vuelo. Los Ángeles-San Diego, San Diego-Ciudad de México, Ciudad de México-Ciudad de Guatemala, Ciudad de Guatemala-San Salvador (...) De La Serena por tierra Lampa y de ahí en bicicleta a Vicuña Mackenna", señaló entre risas.

Tras las palabras de Neme, Karen Doggenweiler apareció en pantalla con una enorme sonrisa que iluminó todo el estudio: "¡¿Cómo están? Besos para ustedes, de vuelta al fin con mi José querido, con ustedes, con mi equipo!".

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