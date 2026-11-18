18 nov. 2026 - 15:55 hrs.

José Antonio Neme abordó la polémica que surgió luego de que un conductor de Red Movilidad detuviera por completo la marcha del bus para obligar a que una pasajera bajara con su perrita.

Según los registros viralizados en redes sociales, el chofer del recorrido 201 se negó a reanudar el trayecto por la presencia de la joven y su mascota.

Más allá de la actitud del conductor, la Ley de Tránsito prohíbe el ingreso de mascotas a micros, salvo en situaciones en que se trate de perros de asistencia.

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Al respecto, Neme ironizó con que "solamente pueden tener mascotas los que tienen auto particular, entonces. Porque si yo tengo una mascota, en algún momento voy a tener la necesidad de trasladarla por alguna razón o llevarla al veterinario".

"Mira la estupidez, la normativa me está exigiendo, junto con chipear el animal, tener un auto particular para trasladarlo; es ridículo, francamente", agregó.

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