18 nov. 2026 - 09:00 hrs.

Un cambio importante en las condiciones meteorológicas tendrá Santiago en los próximos días, pasando de la inestabilidad atmosférica y precipitaciones en algunos sectores a extremas que alcanzarían los 35 °C.

Así lo adelantó el meteorólogo de Mega, Jaime Leyton, quien habló en Mucho Gusto de este brusco cambio que vivirá la Región Metropolitana.

Ascenso de temperaturas en Santiago

Este miércoles 18 de noviembre, la capital tendrá un ambiente templado con nubosidad parcial y una máxima de 26 °C, mientras que el jueves aparece nuevamente la probabilidad de precipitaciones en el sector oriente de Santiago.

Mega

Leyton detalló que el viernes y sábado la capital se mantendrá con abundante nubosidad, con máximas que oscilarán entre los 25 °C y 23 °C.

Asimismo, calificó al día domingo como la jornada que marcará el cambio definitivo y es que, si bien los termómetros solo llegarán a 27 grados, es el comienzo de un importante ascenso en las temperaturas que alcanzará su peak el miércoles con 35 grados.

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