17 nov. 2026 - 12:00 hrs.

Extraños cortes de luz y robos, incluso a niños mientras juegan en las plazas, son parte de los problemas que denuncian vecinos de un condominio del sector poniente de Quilicura, en la Región Metropolitana.

Hace dos años llegaron al sector cumpliendo el sueño de la casa propia y con la intención de vivir tranquilos. Sin embargo, aseguran que la delincuencia se ha convertido en una constante preocupación para las familias del lugar.

Jorge, uno de los residentes, conversó con Mucho Gusto y relató que los transformadores eléctricos han explotado en distintas ocasiones, tanto durante episodios de fuertes rachas de viento como de lluvia. Según explicó, estos cortes de suministro son aprovechados por delincuentes para cometer robos.

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Ante los reiterados hechos delictuales, los vecinos decidieron instalar portones y cámaras de seguridad para proteger el condominio. Sin embargo, aseguran que estas medidas no han sido suficientes para evitar que continúen los delitos.

Uno de los episodios que más preocupación ha generado ocurrió cuando dos menores de edad fueron asaltados mientras jugaban en los columpios de una de las plazas del sector. Según el relato de los vecinos, los delincuentes los intimidaron con armas de fuego y les sustrajeron sus teléfonos celulares.

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