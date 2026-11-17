17 nov. 2026 - 11:10 hrs.

El periodista Daniel Silva abordó en Mucho Gusto el supuesto apagón mundial de 72 horas para este martes 17 de noviembre, con supuestos cortes masivos de electricidad, internet y servicios bancarios.

La teoría que comenzó a circular en redes sociales ha generado preocupación. No obstante, el comunicador fue claro en afirmar que toda esta información es falsa y que simplemente surgió a raíz de diversos acontecimientos que ocurrieron los últimos días.

Si bien es real que a las 16:20 horas de nuestro país habrá un "apagón", esto ocurrirá en Estados Unidos como parte de una prueba nacional del sistema de alerta de emergencia, que tendrá una duración aproximada de un minuto.

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"En Estados Unidos, a las 16:20 con hora chilena, durante un minuto se va a hacer una prueba a nivel nacional de un sistema de alerta de emergencia. Eso implica: Atención, alerta de emergencia, nada más", explicó.

Otro de los elementos que Daniel Silva apuntó como causantes de esta teoría tiene que ver con la recomendación de varios países de la Unión Europea y Japón de recomendar a las familias juntar agua y comida para mantenerse al menos tres días, en caso de algún evento extremo.

Algo similar ocurre con Los Simpson, a quien Silva calificó como "el Nostradamus de la cultura popular". Y es que se viralizó un capítulo de 2023 donde se hace referencia a un escenario apocalíptico en Springfield con un corte de electricidad.

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