17 nov. 2026 - 09:25 hrs.

El meteorólogo de Mega, Jaime Leyton, se refirió en Mucho Gusto al regreso de chubascos acompañados de tormentas eléctricas durante la tarde de este martes 17 de noviembre.

De acuerdo al experto, la inestabilidad atmosférica dejará condiciones meteorológicas para el desarrollo de precipitaciones desde el sector central del valle hacia el oriente.

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Leyton explicó que los chubascos comenzarían a desarrollarse durante la tarde, aproximadamente después de las 15:00 a 16:00 horas.

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Asimismo, destacó que el desarrollo de nubosidad conductiva y precipitaciones podría estar acompañado de tormentas eléctricas desde las 18:00 horas.

Precisamente, Jaime Leyton indicó que el fenómeno coincidirá con el partido de la Selección Chilena frente a Colombia en el Estadio Monumental.

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