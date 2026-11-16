"La política es lo más oportunista que hay": Neme reacciona a homenaje de Kast a Ho Chi Minh en Vietnam

16 nov. 2026 - 14:30 hrs.

José Antonio Neme abordó la mañana de este lunes la polémica que surgió luego de que el presidente José Antonio Kast depositara una ofrenda floral en el Mausoleo de Ho Chi Minh, líder revolucionario que fundó la República Democrática de Vietnam en 1945 e impulsó la creación del Partido Comunista vietnamita.

En noviembre de 2017, en el marco de la visita de la expresidenta Michelle Bachelet a Hanói, el entonces diputado utilizó sus redes sociales para cuestionar la ofrenda: "23 años duró la dictadura de Ho Chi Minh. Sólo en las Matanzas del Hué, murieron más de 2.000 personas a manos del Vietcong, grupo fundado por Ho Chi Minh que por sí solo asesinó a más de 30.000 civiles en Vietnam", señaló.

Con esto en consideración, el conductor de Mucho Gusto dijo no sorprenderse con la actitud de Kast e hizo un llamado a terminar con la arqueología tuitera, puesto que "la política es oportunista".

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"No hay ningún político que sea 100% consistente, no existe esa palabra en política. La política es lo más oportunista que hay. ¿O tú has escuchado a algún político chileno ir a China a hablar de derechos humanos? Se llenan la boca y hacen gárgaras con los derechos humanos, pero no le van a decir Xi Jinping que en su país hay esclavitud", agregó Neme.

Por último, declaró que no está defendiendo al mandatario, "pero no me sorprende para nada que hace años haya hablado en contra de Vietnam y ahora vaya a sentarse con el presidente de Vietnam".

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