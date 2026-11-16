"Voy a hacer una gira por el país": La divertida reacción de José Antonio Neme tras invitación desde Rancagua

16 nov. 2026 - 13:15 hrs.

Un especial momento vivió José Antonio Neme este lunes en Mucho Gusto, luego de recibir una particular invitación desde Rancagua.

Todo ocurrió cuando el periodista Roberto Saa terminaba su despacho desde el barrio comercial Santa María, en la capital de la Región de O’Higgins. En ese momento, María Carvajal, locataria y presidenta del sector, aprovechó de extenderle una invitación al conductor para que fuera a tomar desayuno.

José Antonio Neme y su "gira por Chile"

"Nos gustaría que viniera a tomar desayuno con nosotros", expresó la mujer, mientras José Antonio Neme no ocultaba su entusiasmo ante la posibilidad de disfrutar de una comida en el lugar.

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El comunicador agradeció la invitación de la comerciante y, fiel a su estilo, bromeó con las distintas invitaciones que ha recibido desde otros puntos del país.

"Voy a hacer una gira por el país, tengo una visita a Valparaíso y luego sigue Rancagua. Quillota, también vamos a ir", señaló entre risas.

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