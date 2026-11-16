"Roban en la salida del edificio": Vecinos denuncian aumento de delincuencia tras desplazamiento de ambulantes

16 nov. 2026 - 12:10 hrs.

Tras los recientes operativos de recuperación de espacios en barrio Meiggs, el comercio ambulante se ha desplazado hacia Abate Molina y calles cercanas, desgastando la calidad de vida de los vecinos.

Rodrigo Martínez, administrador de uno de los edificios del sector, conversó con Mucho Gusto y aseguró que los residentes se sienten "atemorizados porque hay asaltos, no se puede caminar".

Por su parte, Gonzalo Valdés, presidente del comité del edificio, afirmó que "en la entrada le han robado cosas a nuestros vecinos: cadenas, teléfonos y después salen corriendo".

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Respecto a los toldos azules que llegaron a invadir el espacio público, señaló que "siempre son las mismas personas en los mismos lugares. Se trató de borrar los nombres del piso, pero igual hacen y deshacen".

Gonzalo destacó la intervención en barrio Meiggs, pero solicitó a las autoridades un mayor control en los sectores aledaños, que se vieron afectados por el "efecto globo" que produjo en los comerciantes ambulantes.

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