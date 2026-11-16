Tras cierre de barrio Meiggs: Ambulantes se desplazan a calles aledañas y generan preocupación en vecinos

16 nov. 2026 - 11:30 hrs.

La quinta etapa del cierre perimetral del barrio Meiggs es un hecho. Sin embargo, comerciantes ambulantes se niegan a retirar sus toldos azules y mercadería de la zona. Por lo mismo, se han ido alejando de las rejas instaladas para instalarse en calles aledañas, principalmente en Abate Molina, entre Sazié y Salvador San Fuentes.

Peleas, gritos, vendedores informales corriendo con sus carros por toda la calle, de todo observan vecinos desde sus edificios ubicados en Abate Molina, que luego de las medidas de autoridades de expulsarlos del corazón del barrio Meiggs, miran con temor cómo se ha ido aglomerando toldos azules a metros de sus hogares.

Como pudo observar el equipo de Mucho Gusto, desde temprano ya no existe paz en Abate Molina; ambulantes llegan a instalar sus mesas para vender todo tipo de productos, entre ellos zapatillas falsificadas y poleras.

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Las calles infestadas de toldos azules han generado que vecinos tomen una drástica decisión: irse del barrio. No soportan todo lo que arrastra el comercio ambulante que desembocó del centro del barrio Meiggs.

Conflictos territoriales, carros y toldos azules en la puerta de sus casas. Vecinos piden desesperadamente una medida ante vendedores ilícitos que se han instalado afuera de sus hogares, donde antes suspiraban con alivio al tenerlos a un par de cuadras, pero hoy sí se cumplió la pesadilla: arrastraron delincuencia e ilegalidad frente a sus ventanas.

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