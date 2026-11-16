Chile vs. México: Sigue EN VIVO el amistoso de La Roja Sub 20 por Mega 2 y MegaGO

16 nov. 2026 - 10:55 hrs.

La Selección Chilena Sub 20 tiene una nueva oportunidad frente a México HOY lunes 16 de noviembre, en el segundo amistoso preparatorio para el Sudamericano de la categoría que se disputará en Colombia y que entregará cupos para el próximo mundial.

El primer encuentro terminó con un empate 1-1 entre el combinado nacional juvenil y el conjunto azteca. Cuando se jugaban los 66 minutos, Gael García protagonizó una jugada individual, donde dejó atrás a los defensas y venció a Gabriel Maureira.

La respuesta del equipo dirigido por Sebastián Miranda vino de inmediato. Ignacio Flores aprovechó un error del portero mexicano para rematar al arco y establecer el 1-1 definitivo.

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Sigue EN VIVO el partido amistoso de Chile vs. México

La Roja Sub 20 enfrenta a México HOY lunes 16 de noviembre, en el Complejo Deportivo Juan Pinto Durán, a las 11:30 horas.

El compromiso entre ambos seleccionados se transmite en el canal Mega 2, disponible en la televisión digital abierta. También está disponible en los siguientes canales de los cableoperadores: Movistar (canal 810), DirecTV (1155), VTR (736), Claro (519), Mundo TV (520), GTD (839) y Zapping (27).

Igualmente, puedes seguir el cotejo a través de MegaGO, la plataforma oficial de La Roja.

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