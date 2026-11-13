Chile vs. México EN VIVO por Mega 2 y MegaGO: ¿A qué hora juega La Roja Sub 20 y dónde ver el partido?

13 nov. 2026 - 09:40 hrs.

La Selección Chilena Sub 20 tiene este viernes 13 de noviembre un importante desafío internacional cuando se enfrente a México, en el primero de los amistosos pactados.

El conjunto que dirige Sebastián Miranda mide fuerzas con los Aztecas pensando en el Sudamericano Sub 20, a disputarse entre enero y febrero de 2027.

En esta ocasión, el cuerpo técnico convocó a 28 futbolistas, donde destaca la inclusión de cinco que actúan en el extranjero: Thomas Coulombe, Jetzen López, Antonio Riquelme, Roberto Risnaes, Zidane Yáñez.

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¿A qué hora y cómo ver EN VIVO el partido amistoso de Chile vs. México?

La Roja Sub 20 y su similar de México se enfrentan HOY viernes 13 de octubre, en el Centro de Alto Rendimiento José Sulantay (CAR), a las 15:00 horas.

El compromiso entre ambos seleccionados se transmite en el canal Mega 2, disponible en la televisión digital abierta. También está disponible en los siguientes canales de los cableoperadores: Movistar (canal 810), DirecTV (1155), VTR (736), Claro (519), Mundo TV (520), GTD (839) y Zapping (27).

Además, puedes seguir el partido a través de MegaGO, la plataforma oficial de La Roja.

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