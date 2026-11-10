Las promesas de La Roja llegan a Mega 2: Chile Sub 20 enfrenta a México en dos amistosos televisados

10 nov. 2026 - 13:00 hrs.

¡La Roja juvenil también llega a las pantallas de Mega 2! La señal transmitirá los dos encuentros amistosos que disputará la Selección Chilena Sub 20 masculina frente a su similar de México, durante este mes de noviembre.

El primer compromiso será este viernes 13 de noviembre, a partir de las 14:30 horas, cuando el equipo nacional se mida ante el combinado mexicano en un nuevo desafío internacional.

La segunda cita será el lunes 16 de noviembre, también desde las 14:30 horas, en lo que será el segundo enfrentamiento entre ambas selecciones.

Los partidos serán una importante instancia de preparación para el equipo dirigido por Sebastián Miranda, que busca llegar de la mejor manera al Sudamericano Sub 20, programado para enero y febrero de 2027.

Así, los hinchas podrán acompañar a las futuras promesas del fútbol chileno y seguir ambos encuentros a través de Mega 2, en una nueva oportunidad para alentar a La Roja.

¿Cuál es el paso a paso para ver Mega 2?

Para sintonizar Mega 2 en tu televisor, debes ingresar al menú de configuración, dirigirte a la sección “Canales y entradas” (o similar) y seleccionar la opción de búsqueda automática. Este proceso permitirá detectar todas las señales digitales disponibles en tu zona.

Una vez finalizado el escaneo, Mega 2 debería aparecer en la lista de canales. Si no lo encuentras, puede deberse a cobertura limitada en tu sector o a la necesidad de reubicar y orientar correctamente la antena para mejorar la recepción.

Además de la señal abierta, Mega 2 también está disponible en distintos operadores de televisión de pago a lo largo del país. Puedes sintonizarlo en Movistar (canal 810), DirecTV (1155), VTR (736), Claro (519), Mundo TV (520), GTD (839) y Zapping (27), ampliando así las alternativas para acceder a su programación.

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