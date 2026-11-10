Mega 2 transmitirá los partidos de Chile ante Colombia con interpretación en Lengua de Señas

10 nov. 2026 - 09:00 hrs.

El fútbol también se vive en Lengua de Señas. Mega 2 transmitirá los dos próximos encuentros de la Selección Chilena frente a Colombia con interpretación en Lengua de Señas Chilena, en una iniciativa desarrollada junto al Instituto de la Sordera.

La primera transmisión será este viernes 13 de noviembre, a partir de las 20:30 horas, cuando La Roja enfrente a Colombia en el primer amistoso de esta doble fecha FIFA.

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El segundo encuentro se realizará el martes 17 de noviembre, desde las 19:30 horas, y también contará con esta alternativa de accesibilidad a través de la señal de Mega 2.

La iniciativa busca acercar la emoción del fútbol a las personas sordas, permitiéndoles seguir los partidos y disfrutar de uno de los eventos deportivos que más convoca a los chilenos.

Esta experiencia reafirma el compromiso de Megamedia y el Instituto de la Sordera con una televisión más inclusiva y accesible, donde todas las personas puedan ser parte de los grandes momentos de La Roja.

¿Cuál es el paso a paso para ver Mega 2?

Para sintonizar Mega 2 en tu televisor, debes ingresar al menú de configuración, dirigirte a la sección “Canales y entradas” (o similar) y seleccionar la opción de búsqueda automática. Este proceso permitirá detectar todas las señales digitales disponibles en tu zona.

Una vez finalizado el escaneo, Mega 2 debería aparecer en la lista de canales. Si no lo encuentras, puede deberse a cobertura limitada en tu sector o a la necesidad de reubicar y orientar correctamente la antena para mejorar la recepción.

Además de la señal abierta, Mega 2 también está disponible en distintos operadores de televisión de pago a lo largo del país. Puedes sintonizarlo en Movistar (canal 810), DirecTV (1155), VTR (736), Claro (519), Mundo TV (520), GTD (839) y Zapping (27), ampliando así las alternativas para acceder a su programación.

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