No solo Chile sufre con las lesiones: Colombia libera a importante jugador para enfrentar a La Roja

09 nov. 2026 - 18:30 hrs.

A falta de cuatro días para el primer amistoso entre Chile y Colombia por la fecha FIFA de noviembre, ambos seleccionados han sufrido con las lesiones entre sus convocados.

La Roja fue la primera en notificar la baja del defensor Benjamín Kuscevic. El jugador del Toronto FC de la Major League Soccer (MLS) sufrió una lesión durante los entrenamientos del equipo canadiense, en la antesala del último choque contra Philadelphia Union.

Según informó el parte médico, el futbolista sufrió un esguince en el tobillo derecho que, debido a su evolución clínica y los resultados de los estudios de las imágenes, le impedía participar con normalidad de los entrenamientos y partidos.

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Colombia sufre importante baja para los amistosos con Chile

Y este lunes fue el turno de la selección colombiana. La Tricolor anunció la baja del extremo Jaminton Campaz para los partidos con Chile.

El compañero de Vicente Pizarro en Rosario Central presentó molestias en el encuentro del sábado, en la victoria ante Huracán. Tras los exámenes médicos, la Federación Colombiana de Fútbol confirmó que el jugador sufrió un leve edema de sobrecarga muscular en el muslo izquierdo.

En su lugar, el técnico Néstor Lorenzo convocó a Óscar Cortés, delante de Huracán, quien ocupará el lugar de Campaz en la nómina para enfrentar a La Roja.

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¿Cuándo juega Chile vs. Colombia?

El primer partido amistoso de Chile contra Colombia es el próximo viernes 13 de noviembre a las 21:00 horas de nuestro país. Para este compromiso, las selecciones se medirán en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero de Cali.

Mientras que la revancha será el próximo martes 17 de noviembre a las 20:00 horas de Chile, en el Estadio Nacional de Santiago.

¿Dónde ver Chile vs. Colombia?

Los dos amistosos de la Selección Chilena frente a Colombia serán transmitidos en televisión abierta por Mega y Mega 2; en esta última señal se incorporará la interpretación en Lengua de Señas.

Mientras que vía streaming, el partido estará disponible a través de MegaGO, plataforma que además ofrecerá una transmisión en calidad 4K HDR, con la posibilidad de optar por una transmisión con estadísticas avanzadas especializadas, donde destacarán las mejores jugadas, momentos y datos clave para el desarrollo del partido.

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