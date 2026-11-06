Con cinco futbolistas en el extranjero: La nómina de La Roja Sub 20 para enfrentar a México
La Selección Chilena Sub 20 oficializó su nómina de futbolistas convocados para los amistosos internacionales ante México, programados para el viernes 13 y lunes 16 de noviembre en el Complejo de Alto Rendimiento José Sulantay.
Sebastián Miranda citó a 28 jugadores con presencia de cinco que actúan en el extranjero: Thomas Coulombe, Jetzen López, Antonio Riquelme, Roberto Risnaes, Zidane Yáñez.
Además, el estratega incluyó a cuatro futbolistas de Santiago Wanderers, equipo que en septiembre enfrentó al Real Madrid por la Copa Intercontinental Sub 20.
Dentro de la nómina destacan cuatro nombres de Colo Colo, entre ellos el arquero Gabriel Maureira. Mientras que la Universidad de Chile aportó dos: José Alburnquenque y Diego Cofré.
Nómina de La Roja Sub 20 para enfrentar a México
ARQUEROS
- Gabriel Maureira - Colo Colo
- José Alburquenque - Universidad de Chile
- Maximiliano Mateluna - Palestino
DEFENSAS
- Paolo Castro - Colo Colo
- Martín Jiménez - Audax Italiano
- Christopher Valenzuela - Santiago Wanderers
- Gabriel Rodríguez - Universidad Católica
- José Movillo - O'Higgins
- Alonso Olguín - Colo Colo
- Juan Poblete - O'Higgins
- Thomas Coulombe - RCD Espanyol (ESP)
VOLANTES
- Benjamín Pérez - O'Higgins
- Jetzen López - Sporting Braga (POR)
- Joaquín Soto - Unión La Calera
- Mario Sandoval - Audax Italiano
- Vicente Zenteno - Audax Italiano
- Cristóbal Villarroel - Santiago Wanderers
- Milovan Velásquez - Deportes La Serena
- Antonio Riquelme - Real Salt Lake (EE.UU.)
DELANTEROS
- Ignacio Flores - Santiago Wanderers
- Ian Alegría - Palestino
- Diego Cofré - Universidad de Chile
- Cristián Rocha - Deportes Temuco
- Roberto Risnaes - Hvidovre (DIN)
- Zidane Yáñez - Nashville SC (EE.UU.)
- Vicente Varas - Santiago Wanderers
- Maximiliano Fernández - Unión La Calera
- Vicente Martínez - Colo Colo
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