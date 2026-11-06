Con cinco futbolistas en el extranjero: La nómina de La Roja Sub 20 para enfrentar a México

06 nov. 2026 - 18:45 hrs.

La Selección Chilena Sub 20 oficializó su nómina de futbolistas convocados para los amistosos internacionales ante México, programados para el viernes 13 y lunes 16 de noviembre en el Complejo de Alto Rendimiento José Sulantay.

Sebastián Miranda citó a 28 jugadores con presencia de cinco que actúan en el extranjero: Thomas Coulombe, Jetzen López, Antonio Riquelme, Roberto Risnaes, Zidane Yáñez.

Además, el estratega incluyó a cuatro futbolistas de Santiago Wanderers, equipo que en septiembre enfrentó al Real Madrid por la Copa Intercontinental Sub 20.

La Roja

Dentro de la nómina destacan cuatro nombres de Colo Colo, entre ellos el arquero Gabriel Maureira. Mientras que la Universidad de Chile aportó dos: José Alburnquenque y Diego Cofré.

Nómina de La Roja Sub 20 para enfrentar a México

ARQUEROS

Gabriel Maureira - Colo Colo

José Alburquenque - Universidad de Chile

Maximiliano Mateluna - Palestino

DEFENSAS

Paolo Castro - Colo Colo

Martín Jiménez - Audax Italiano

Christopher Valenzuela - Santiago Wanderers

Gabriel Rodríguez - Universidad Católica

José Movillo - O'Higgins

Alonso Olguín - Colo Colo

Juan Poblete - O'Higgins

Thomas Coulombe - RCD Espanyol (ESP)

VOLANTES

Benjamín Pérez - O'Higgins

Jetzen López - Sporting Braga (POR)

Joaquín Soto - Unión La Calera

Mario Sandoval - Audax Italiano

Vicente Zenteno - Audax Italiano

Cristóbal Villarroel - Santiago Wanderers

Milovan Velásquez - Deportes La Serena

Antonio Riquelme - Real Salt Lake (EE.UU.)

DELANTEROS

Ignacio Flores - Santiago Wanderers

Ian Alegría - Palestino

Diego Cofré - Universidad de Chile

Cristián Rocha - Deportes Temuco

Roberto Risnaes - Hvidovre (DIN)

Zidane Yáñez - Nashville SC (EE.UU.)

Vicente Varas - Santiago Wanderers

Maximiliano Fernández - Unión La Calera

Vicente Martínez - Colo Colo

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