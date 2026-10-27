La Roja Sub 20 agenda amistosos clave ante México de cara al Sudamericano 2027

27 oct. 2026 - 11:00 hrs.

Con vistas al Sudamericano Sub 20, a disputarse entre enero y febrero de 2027, la Selección Chilena anunció partidos preparatorios para noviembre.

La Federación de Fútbol de Chile, a través de sus redes sociales, informó los dos encuentros que tendrá el equipo dirigido por Sebastián Miranda.

Se trata de dos compromisos ante México, los que servirán de preparación de cara a la cita sudamericana.

La Roja

¿Cuándo juega La Roja frente a México?

Primero se jugará ante los mexicanos como local el viernes 13 de noviembre en el Centro de Alto Rendimiento José Sulantay (CAR), a las 15:00 horas.

Mientras que el segundo cotejo de La Roja ante los aztecas será el lunes 16 de noviembre, también en el CAR, a las 15:00 horas.

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