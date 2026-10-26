¡El futuro del fútbol chileno! Mega 2 transmitirá dos amistosos de La Roja Sub 17 frente a Uruguay

26 oct. 2026 - 10:00 hrs.

Mega 2 transmitirá esta semana dos partidos de la Selección Chilena masculina Sub 17, que se enfrentará a Uruguay en una doble jornada de amistosos en el Complejo Deportivo Quilín.

El primer encuentro se disputará este jueves 29 de octubre, a partir de las 16:30 horas. Será una nueva oportunidad para seguir de cerca al combinado juvenil nacional.

La segunda transmisión será este sábado 31 de octubre, cuando Chile vuelva a medirse ante Uruguay desde las 14:30 horas, también en el Complejo Quilín.

Los compromisos forman parte de la preparación del equipo juvenil chileno, que trabaja con miras al Sudamericano Sub 17, programado para disputarse en Ecuador entre el 31 de marzo y el 25 de abril de 2027, según informó la Federación de Fútbol de Chile.

Así, Mega 2 llevará a las pantallas ambos encuentros de La Roja juvenil, en una doble jornada que permitirá acompañar al equipo nacional y seguir su proceso de preparación ante un rival exigente.

¿Cuál es el paso a paso para ver Mega 2?

Para sintonizar Mega 2 en tu televisor, debes ingresar al menú de configuración, dirigirte a la sección “Canales y entradas” (o similar) y seleccionar la opción de búsqueda automática. Este proceso permitirá detectar todas las señales digitales disponibles en tu zona.

Una vez finalizado el escaneo, Mega 2 debería aparecer en la lista de canales. Si no lo encuentras, puede deberse a cobertura limitada en tu sector o a la necesidad de reubicar y orientar correctamente la antena para mejorar la recepción.

Además de la señal abierta, Mega 2 también está disponible en distintos operadores de televisión de pago a lo largo del país. Puedes sintonizarlo en Movistar (canal 810), DirecTV (1155), VTR (736), Claro (519), Mundo TV (520), GTD (839) y Zapping (27), ampliando así las alternativas para acceder a su programación.

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