"Yo pude reescribir mi historia": Dominga López presenta su proyecto social para el Miss Universo 2026

26 oct. 2026 - 11:20 hrs.

La Miss Universo Chile, Dominga López, está a solo semanas de representar a nuestro país en una nueva edición del Miss Universo que se realizará en Puerto Rico, por lo que está afinando los últimos detalles.

Vestidos, ropa y presentación son algunos de los ítems que la reina de belleza chilena está dejando listos. Sin embargo, también existe un proyecto social que la motiva desde sus comienzos.

Precisamente, durante los últimos días, Dominga presentó ante el mundo su proyecto social para el Miss Universo que se basa en la prevención del bullying.

El proyecto social de Dominga López

La periodista subió un video donde explicó que "mi proyecto social para Miss Universo 2026. 'Atrévete a Ser Tú' es una iniciativa que surge de mi propia experiencia con el bullying escolar, una problemática que sigue estando presente en nuestras salas de clases".

"A través de este proyecto, busco llegar a colegios de todo Chile y, ojalá, del mundo, para conversar con los estudiantes sobre la prevención del bullying, entregarles herramientas para encontrar ayuda cuando lo necesiten y recordarles la importancia de cultivar su esencia, sin importar lo que los demás puedan decir", expresó.



En esa línea, añadió que "yo pude reescribir mi historia con mis propias palabras cuando otros intentaron hacerlo por mí. Hoy, mi sueño es inspirar a niños, niñas y jóvenes a hacer lo mismo"



"Me emociona profundamente que se me brinde esta plataforma para convertirme en una verdadera agente de cambio. Esto es solo el comienzo", cerró e invitó a seguir al proyecto en @atreveteasertu.cl y votar por él a través de la aplicación MU Fan.

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